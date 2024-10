Lortica.it - Empatia e Isolamento sociale nell’ era digitale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Viviamo in un’epoca dove siamo sempre più connessi, ma spesso ci sentiamo soli. Le tecnologie digitali ci permettono di comunicare con chiunque, ovunque, e in qualsiasi momento. Tuttavia, la facilità di connessione non sempre si traduce in una vera vicinanza emotiva. Anzi, a volte sembra che più aumentino i mezzi per comunicare, più diminuisca la nostra capacità di ascoltare davvero l’altro. Le piattaforme social ci offrono la possibilità di condividere la nostra vita, ma spesso queste condivisioni restano in superficie. Le emozioni vengono filtrate attraverso schermi e parole digitate, perdendo quella sfumatura che solo la presenza fisica sa restituire. Ci troviamo a interagire con gli altri senza incontrarli davvero, perdendo i piccoli segnali non verbali, uno sguardo, un sorriso, un gesto di conforto, che sono alla base dell’