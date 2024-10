Elezioni regionali, il leader del M5s Giuseppe Conte fa tappa a Cesena: il programma della visita (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Movimento 5 stelle annuncia che domenica 27 ottobre, nel vivo della campagna elettorale per le prossime Elezioni regionali, Giuseppe Conte, ex Presidente del Consiglio e leader del movimento farà tappa a Cesena. Sarà anche l’occasione per una visita ai luoghi storici della città, in occasione Cesenatoday.it - Elezioni regionali, il leader del M5s Giuseppe Conte fa tappa a Cesena: il programma della visita Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il Movimento 5 stelle annuncia che domenica 27 ottobre, nel vivocampagna elettorale per le prossime, ex Presidente del Consiglio edel movimento farà. Sarà anche l’occasione per unaai luoghi storicicittà, in occasione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali, si presenta la lista “Civici, con de Pascale Presidente” - Tra i relatori Elisa Deo, Michele Fiumi, Loretta Raffuzzi, Sandro Rotondo (detto “Base”) e Fulvio Sanulli ... (forlitoday.it)

Cesa, tornare a difendere valori dietro allo scudo crociato - "Per l'Udc è essenziale tornare a difendere i valori che sono dietro allo scudo crociato e a testa alta, non solo in Umbria ma in tutta Italia ed Europa": lo ha detto il segretario nazionale Lorenzo C ... (ansa.it)

Come si vota: il video informativo per le elezioni regionali 2024 Emilia Romagna - Come si vota, chi ha diritto al voto, quali documenti servono per recarsi ai seggi, come averli in caso di smarrimento o di documento scaduto. In vista dell’appuntamento elettorale del 17 e 18 novembr ... (altarimini.it)