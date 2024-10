Covid in Toscana: 5 morti e 590 nuovi casi nell’ultima settimana. Ricoverati: 207, di cui 4 in terapia intensiva (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Negli ultimi sette giorni (16-23 ottobre 2024) la lista dei decessi per Covid, in Toscana, si aggiorna con la morte di 3 donne e 2 uomini con età media di 88,8 anni. Mentre si sono registrati 590 nuovi casi: 235 confermati con tampone molecolare e gli altri 355 con test rapido L'articolo Covid in Toscana: 5 morti e 590 nuovi casi nell’ultima settimana. Ricoverati: 207, di cui 4 in terapia intensiva proviene da Firenze Post. .com - Covid in Toscana: 5 morti e 590 nuovi casi nell’ultima settimana. Ricoverati: 207, di cui 4 in terapia intensiva Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Negli ultimi sette giorni (16-23 ottobre 2024) la lista dei decessi per, in, si aggiorna con la morte di 3 donne e 2 uomini con età media di 88,8 anni. Mentre si sono registrati 590: 235 confermati con tampone molecolare e gli altri 355 con test rapido L'articoloin: 5e 590: 207, di cui 4 inproviene da Firenze Post.

