Consiglio comunale di Napoli approva il Dup 2025-2027

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il Dup (Documento Unico di Programmazione) 2025-2027. Il voto è arrivato a maggioranza con 23 sì e il voto contrario di Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Scossone in consiglio comunale. Niccolai lascia la vicepresidenza : "Sento di non avere più la fiducia" - Francesco Niccolai si è dimesso da vicepresidente del consiglio comunale. La decisione è stata presa ieri mattina dall’esponente di Fratelli d’Italia al culmine di un periodo di tensioni tutte interne alla maggioranza e, in particolare, al suo ... (Lanazione.it)

Clima rovente in Consiglio Comunale : l’insediamento Solitek ennesima beffa per il Sannio? - Tempo di lettura: 5 minutiConsiglio Comunale con allontanamento e fuochi d’artificio. La riunione odierna dell’Assise beneventana a Palazzo Mosti è stata talmente scoppiettante che c’è stato anche un “cartellino rosso” sventolato dal Sindaco ... (Anteprima24.it)

Paternò - Consiglio comunale rinviato : "Solo responsabilità istituzionale" - Il presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Marco Tripoli, ha annullato la seduta consiliare straordinaria e urgente prevista per questa sera alle ore 19. La riunione, che avrebbe dovuto affrontare la delicata vicenda che coinvolge anche il ... (Cataniatoday.it)