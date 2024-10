Climbing lab, la sala boulder di Foggia per l'arrampicata compie due anni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oggi 22 ottobre ricorrono due anni dall'apertura della sala boulder di Climbing Lab, un traguardo significativo per la nostra associazione sportiva, che ha fatto della promozione dell’arrampicata nel territorio dauno e nel Sud Italia la sua missione.Sebbene l'associazione sia nata agli inizi Foggiatoday.it - Climbing lab, la sala boulder di Foggia per l'arrampicata compie due anni Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Oggi 22 ottobre ricorrono duedall'apertura delladiLab, un traguardo significativo per la nostra associazione sportiva, che ha fatto della promozione dell’nel territorio dauno e nel Sud Italia la sua missione.Sebbene l'associazione sia nata agli inizi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Climbing lab, la sala boulder di Foggia per l'arrampicata compie due anni - Ad oggi, abbiamo accolto ben 304 associati, con numerosi altri partecipanti che hanno potuto provare gratuitamente il nostro sport ... (foggiatoday.it)

25 Things To Do in New Jersey During November's School Holidays - While New Jersey students have an abbreviated November schedule to look forward to, parents are left to figure out things to do to fill those days off. The first holiday falls on Election Day on ... (msn.com)

Move City Sport, i workshop dedicati al verde sportivo e alla progettazione - I workshop approfondiranno l'importanza dei tappeti erbosi nello sport e la valorizzazione degli spazi urbani attraverso sport e architettura ... (bergamonews.it)