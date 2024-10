Che creature sono i Puffi, i celebri personaggi inventati da Peyo? (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I Puffi, le piccole creature blu create dal fumettista belga Peyo, continuano a popolare la fantasia di molti ed il mercato da diversi decenni. Ma chi sono realmente questi esserini? sono creature magiche che abitano nei boschi o semplicemente frutto della fantasia? Iniziamo con il dire che le origini dei Puffi sono avvolte nel mistero. Non si sa con certezza se siano nati da un incantesimo, da un esperimento scientifico andato storto o se siano sempre esistiti. Ciò che è certo è che vivono in armonia con la natura e sono costantemente minacciati dal malvagio mago Gargamella, che vorrebbe catturarli per trasformare in oro le loro zuppe magiche. Dal punto di vista puramente estetico, poi, si tratta di personaggi antropomorfi alti pochi centimetri e dalla carnagione blu. Ad unirli in comunità è anche la scelta del look. Cultweb.it - Che creature sono i Puffi, i celebri personaggi inventati da Peyo? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I, le piccoleblu create dal fumettista belga, continuano a popolare la fantasia di molti ed il mercato da diversi decenni. Ma chirealmente questi esserini?magiche che abitano nei boschi o semplicemente frutto della fantasia? Iniziamo con il dire che le origini deiavvolte nel mistero. Non si sa con certezza se siano nati da un incantesimo, da un esperimento scientifico andato storto o se siano sempre esistiti. Ciò che è certo è che vivono in armonia con la natura ecostantemente minacciati dal malvagio mago Gargamella, che vorrebbe catturarli per trasformare in oro le loro zuppe magiche. Dal punto di vista puramente estetico, poi, si tratta diantropomorfi alti pochi centimetri e dalla carnagione blu. Ad unirli in comunità è anche la scelta del look.

