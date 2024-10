Napolipiu.com - Cassano critica De Laurentiis sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Ha fatto una follia”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)contro Conte e De: critiche sulla gestione diDurante il programma “Viva el Futbol”, Antonioha espresso il suo dissenso nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De, e del tecnico Antonio Conte. Nel corso della trasmissione condotta insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, l’ex calciatore ha commentato la situazione contrattuale di, definendo “” il modo in cui il club sta gestendo ildel georgiano.ha evidenziato la disparità economica rispetto ad altri giocatori in rosa, affermando che “Kvara prende meno di quanto intascava Demme due anni fa”. Secondo l’ex attaccante, questo trattamento economico non è congruo con l’importanza del georgiano nella squadra e potrebbe creare tensioni.