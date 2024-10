Auto precipita in una scarpata, passeggeri vivi per miracolo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La scorsa notte, una coppia è rimasta coinvolta in un grave incidente a Monte Pellegrino, a Palermo, quando la loro Auto è precipitata in una scarpata. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per il recupero delle due persone. Intorno alle 1:20 della notte scorsa, un’Auto con a bordo una coppia è uscita di strada in via Pietro Bonanno, all’altezza del primo tornante, precipitando in una scarpata. L’allarme è stato immediato, e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i soccorsi. L’intervento dei vigili del fuoco Tre squadre dei Vigili del Fuoco, compreso il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), si sono recate sul luogo dell’incidente. Grazie alla loro competenza, sono riusciti a recuperare i due occupanti del veicolo, che sono stati poi affidati al personale del 118 già presente sul posto. Thesocialpost.it - Auto precipita in una scarpata, passeggeri vivi per miracolo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La scorsa notte, una coppia è rimasta coinvolta in un grave incidente a Monte Pellegrino, a Palermo, quando la lorota in una. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per il recupero delle due persone. Intorno alle 1:20 della notte scorsa, un’con a bordo una coppia è uscita di strada in via Pietro Bonanno, all’altezza del primo tornante,ndo in una. L’allarme è stato immediato, e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i soccorsi. L’intervento dei vigili del fuoco Tre squadre dei Vigili del Fuoco, compreso il nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), si sono recate sul luogo dell’incidente. Grazie alla loro competenza, sono riusciti a recuperare i due occupanti del veicolo, che sono stati poi affidati al personale del 118 già presente sul posto.

