WTA Tokyo 2024, Elisabetta Cocciaretto cede all’esordio in due set a McCartney Kessler (Di martedì 22 ottobre 2024) Si ferma al primo turno la corsa di Elisabetta Cocciaretto ai Pan Pacific Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso a Tokyo, in Giappone: l’azzurra cede all’esordio alla statunitense McCartney Kessler, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco. Agli ottavi di finale sul cemento outdoor nipponico, per la nordamericana ci sarà la russa Daria Kasatkina, numero 3 del seeding. Nel primo set la statunitense annulla due break point nel secondo game, poi, però, la stessa cosa non riesce a Cocciaretto, che nel terzo gioco cede la battuta ai vantaggi. L’azzurra, però, riesce a riportarsi in parità nel sesto gioco, centrando il controbreak a quindici. La nordamericana, tuttavia, si riporta in vantaggio al termine di un lunghissimo settimo gioco, nel quale alla sesta palla break toglie ancora il servizio all’italiana. Oasport.it - WTA Tokyo 2024, Elisabetta Cocciaretto cede all’esordio in due set a McCartney Kessler Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si ferma al primo turno la corsa diai Pan Pacific Opendi tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso a, in Giappone: l’azzurraalla statunitense, che si impone con un duplice 6-3 in un’ora e 34 minuti di gioco. Agli ottavi di finale sul cemento outdoor nipponico, per la nordamericana ci sarà la russa Daria Kasatkina, numero 3 del seeding. Nel primo set la statunitense annulla due break point nel secondo game, poi, però, la stessa cosa non riesce a, che nel terzo giocola battuta ai vantaggi. L’azzurra, però, riesce a riportarsi in parità nel sesto gioco, centrando il controbreak a quindici. La nordamericana, tuttavia, si riporta in vantaggio al termine di un lunghissimo settimo gioco, nel quale alla sesta palla break toglie ancora il servizio all’italiana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta Tokyo 2024 - Cocciaretto eliminata al primo turno : vince Kessler 6-3 6-3 - La partita si apre con due palle break per Cocciaretto già nel secondo game, ma è l’azzurra a perdere il turno al servizio nel gioco successivo. A questo punto, però, Kessler infila tre giochi consecutivi con tanto di break nell’ottavo, e chiude i conti. Nel sesto game, la marchigiana si riporta in parità, salvo poi perdere nuovamente il turno in battuta per due volte consecutive, senza riuscire ... (Sportface.it)

Tabellone Wta Tokyo 2024 : risultati e accoppiamenti - . (Q) Baptiste 7-6(4) 6-3 (WC) Andreescu b. Zheng Qinwen e Beatriz Haddad Maia sono le prime due teste di serie di quello che è l’ultimo ‘500’ della stagione femminile. MONTEPREMI COPERTURA TV TABELLONE WTA 500 TOKYO 2024 PRIMO TURNO (1) Zheng bye Uchijima b. (LL) Saito 6-1 6-1 (Q) Sonmez b. (WC) Stojsavljevic Gracheva vs (Q) Hontama 6-1 7-6(4) (8) Fernandez b. (Sportface.it)

Cocciaretto-Kessler oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Tokyo 2024 - Un torneo assolutamente alla portaata del talento di Elisabetta, che purtroppo però non è riuscita in questo 2024 a trovare molta continuità anche dal punto di vista fisico. Elisabetta Cocciaretto se la vedrà oggi contro McCartney Kessler nel primo turno del WTA 500 di Tokyo 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. (Sportface.it)