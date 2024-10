Wta Tokyo 2024, Cocciaretto eliminata al primo turno: vince Kessler 6-3 6-3 (Di martedì 22 ottobre 2024) Esce subito di scena Elisabetta Cocciaretto nel Wta 500 di Tokyo 2024: nella sfida del primo turno, infatti, vince McCartney Kessler per 6-3 6-3. Partita molto equilibrata, durata oltre un’ora e mezza, in cui però la statunitense è più efficace nelle palle decisive. La partita si apre con due palle break per Cocciaretto già nel secondo game, ma è l’azzurra a perdere il turno al servizio nel gioco successivo. Nel sesto game, la marchigiana si riporta in parità , salvo poi perdere nuovamente il turno in battuta per due volte consecutive, senza riuscire a sfruttare altre due palle break nell’ottavo gioco. Il secondo set si apre con l’immediato break a favore di Cocciaretto, con le due tenniste che, tra quarto e sesto game, si rubando a vicenda il turno al servizio (3-3). A questo punto, però, Kessler infila tre giochi consecutivi con tanto di break nell’ottavo, e chiude i conti. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Esce subito di scena Elisabettanel Wta 500 di: nella sfida del, infatti,McCartneyper 6-3 6-3. Partita molto equilibrata, durata oltre un’ora e mezza, in cui però la statunitense è più efficace nelle palle decisive. La partita si apre con due palle break pergià nel secondo game, ma è l’azzurra a perdere ilal servizio nel gioco successivo. Nel sesto game, la marchigiana si riporta in parità , salvo poi perdere nuovamente ilin battuta per due volte consecutive, senza riuscire a sfruttare altre due palle break nell’ottavo gioco. Il secondo set si apre con l’immediato break a favore di, con le due tenniste che, tra quarto e sesto game, si rubando a vicenda ilal servizio (3-3). A questo punto, però,infila tre giochi consecutivi con tanto di break nell’ottavo, e chiude i conti.

