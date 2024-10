Lanazione.it - Una targa in ricordo di Enrico Marchetti. La cerimonia di intitolazione del Ceser

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una vita spesa per gli altri, fatta, come ricordano gli amici, di ironia, autoironia, e di costante apertura, all’altro, alle sue fragilità e debolezze, quella di, uno dei fondatori del progetto per la partecipazione delle persone con spettro autistico e malattie rare ad attività ludico motorie e sportive e storico presidente del Gruppo Sportivo Handicappati Toscana, l’associazione che svolge parte delle attività alla palestra polifunzionale all’interno della struttura, centro Asl dove l’associazione “Fiore di Loto” Ets svolge un ruolo di co-progettazione.