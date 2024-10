Trump in visita da McDonald’s: uno spot da 47 milioni di visualizzazioni social (Di martedì 22 ottobre 2024) Donald Trump è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per un comizio o una nuova proposta politica. In Pennsylvania, a Philadelphia, l’ex presidente degli Stati Uniti ha vestito il grembiule di McDonald’s, servendo patatine fritte ai clienti. Questa trovata ha attirato milioni di visualizzazioni sui social e ha alimentando il sostegno dei suoi elettori in vista del voto del 5 novembre alle elezioni presidenziali. La mossa di Trump si inserisce nella sua strategia elettorale, unendo ironia, attacchi all’opposizione e un forte richiamo alla sua immagine di uomo “del popolo“. Vicino ai lavoratori comuni e alle loro esperienze quotidiane. Durante la sua visita al McDonald’s, Trump ha lanciato una stoccata a Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti e sua avversaria alle prossime elezioni. Velvetmag.it - Trump in visita da McDonald’s: uno spot da 47 milioni di visualizzazioni social Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Donaldè nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, ma questa volta non per un comizio o una nuova proposta politica. In Pennsylvania, a Philadelphia, l’ex presidente degli Stati Uniti ha vestito il grembiule di, servendo patatine fritte ai clienti. Questa trovata ha attiratodisuie ha alimentando il sostegno dei suoi elettori in vista del voto del 5 novembre alle elezioni presidenziali. La mossa disi inserisce nella sua strategia elettorale, unendo ironia, attacchi all’opposizione e un forte richiamo alla sua immagine di uomo “del popolo“. Vicino ai lavoratori comuni e alle loro esperienze quotidiane. Durante la suaalha lanciato una stoccata a Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti e sua avversaria alle prossime elezioni.

Trump serve i clienti al McDonald’s - ma sono tutte comparse : svelata la farsa elettorale di The Donald - twitter. For security reasons Trump's McDonalds visit was carefully staged ahead of time, with drive-through customers selected and screened by Secret Service, etc: https://t. Almeno sul fronte repubblicano. “Non siamo rossi o blu, siamo dorati”, si legge nel messaggio, in riferimento al colore del marchio aziendale. (Ilfattoquotidiano.it)

Trump frigge le patatine al McDonald’s ma “è vuoto ed è tutto finto” : cerchiamo di capire - Una strategia elettorale in uno stato “chiave” come la Pennsylvania Questa esibizione, per quanto fosse stata concepita per rafforzare la sua immagine di “uomo del popolo”, ha rivelato la sua distanza abissale da quella stessa classe lavoratrice che cercava di corteggiare. Trump viene ripreso mentre frigge le patatine in un McDonald’s in Pennsylvania, ma è in verità il locale vuoto ed è ... (Metropolitanmagazine.it)

Elezioni Usa 2024 - il chiarimento di McDonald’s dopo lo show di Trump in un suo fast food : «Non sosteniamo nessun candidato» - Donald Trump che consegna i sacchetti ai clienti allo sportello del McDrive. . Il gruppo ha accettato di ospitarlo». In un messaggio rivolto ai suoi dipendenti e pubblicato dall’Associated Press, McDonald’s ha detto che «il gestore di un punto vendita alla periferia di Filadelfia, Derek Giacomantonio, ha contattato la società dopo aver appreso del desiderio di Trump. (Open.online)