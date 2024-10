Sbircialanotizia.it - Tpl, Asstra-Uitp: “Innovazioni richiedono finanziamenti e contratti servizio più lunghi”

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Lenel trasporto pubblico sono essenziali per rispondere ai desideri di mobilità delle persone e per far evolvere realmente le città" Si è conclusa oggi la Conferenza Internazionale "Attrarre nuova domanda per il Tpl: soluzioni ed esperienze a confronto", organizzata da(Associazione Trasporti) e(Unione Internazionale del Trasporto Pubblico), che ha visto