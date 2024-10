Nerdpool.it - The Penguin – l’episodio 5 ci terrorizza con una delle scene di morte più raccapriccianti dell’universo di The Batman

(Di martedì 22 ottobre 2024)5 di The, “Homecoming”, ha davvero alzato il tiro, presentando alcunedipiùche abbiamo visto in questo show – o in qualsiasi altro show televisivo sui fumetti, se è per questo. L’ultimo capitolo de Il Pinguino riprende dal grande colpo di scena di Sofia Falcone (Cristin Milioti) che uccide la sua famiglia mafiosa e prende il controllo come nuovo boss. La presa di potere di Sofia è solo un elemento del piano di Oz Cobb/Pinguino (Colin Farrell) che va storto: anche il suo gioco a tre contro i Maroni gli si ritorce contro.