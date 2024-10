Stellantis, a settembre il 26 per cento di auto immatricolate in meno: la quota di mercato scende (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mercato delle auto in Europa è migliorato leggermente da agosto a settembre, ma non per Stellantis. Secondo i dati resi noti da Acea, l’associazione dei produttori europei, il gruppo italo-francese ha fatto registrare appena 148.306 immatricolazioni nel settembre 2024 nell’area europea (Ue, Efta e Uk). Un dato in netto calo rispetto allo stesso mese del 2023: si tratta del 26 per cento in meno. E così ad abbassarsi è stata anche la quota di mercato di Stellantis, passata dal 17,2 al 13,2 per cento. Ciò nonostante il marchio resta il secondo in Europa alle spalle di Volkswagen, che invece ha fatto registrare un incremento dell’1 per cento con 288.459 unità immatricolate. Decine di Fiat 500 in uno stabilimento Stellantis (Getty Images).Peugeot il migliore dei marchi Stellantis Nel dossier di Acea è stato evidenziato anche il dettaglio delle vendite del gruppo Stellantis. Lettera43.it - Stellantis, a settembre il 26 per cento di auto immatricolate in meno: la quota di mercato scende Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildellein Europa è migliorato leggermente da agosto a, ma non per. Secondo i dati resi noti da Acea, l’associazione dei produttori europei, il gruppo italo-francese ha fatto registrare appena 148.306 immatricolazioni nel2024 nell’area europea (Ue, Efta e Uk). Un dato in netto calo rispetto allo stesso mese del 2023: si tratta del 26 perin. E così ad abbassarsi è stata anche ladidi, passata dal 17,2 al 13,2 per. Ciò nonostante il marchio resta il secondo in Europa alle spalle di Volkswagen, che invece ha fatto registrare un incremento dell’1 percon 288.459 unità. Decine di Fiat 500 in uno stabilimento(Getty Images).Peugeot il migliore dei marchiNel dossier di Acea è stato evidenziato anche il dettaglio delle vendite del gruppo

