“Squalifica per Alan Friedman”. Caos a Ballando con le stelle, brutte cose scoperte ora (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante una diretta, sabato notte, Davide Maggio ha svelato un retroscena inaspettato: Alan Friedman sarebbe stato protagonista di un acceso scontro con una donna dello staff di Ballando con le stelle. Il noto giornalista e opinionista televisivo avrebbe avuto altri episodi simili, secondo quanto riportato da Maggio, tanto che la Rai avrebbe inviato una lettera di richiamo, suggerendo un possibile allontanamento del concorrente. Il Corriere ha però riferito che, successivamente, Friedman e la donna coinvolta avrebbero fatto pace. L’incidente sarebbe avvenuto circa venti giorni fa, quando il giornalista, in un momento di nervosismo, avrebbe risposto in modo eccessivo a una redattrice del programma, usando toni inappropriati. Subito dopo essersi reso conto dell’errore, Friedman avrebbe cercato di scusarsi inviandole un mazzo di fiori, dimostrando di voler rimediare. Tuttivip.it - “Squalifica per Alan Friedman”. Caos a Ballando con le stelle, brutte cose scoperte ora Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante una diretta, sabato notte, Davide Maggio ha svelato un retroscena inaspettato:sarebbe stato protagonista di un acceso scontro con una donna dello staff dicon le. Il noto giornalista e opinionista televisivo avrebbe avuto altri episodi simili, secondo quanto riportato da Maggio, tanto che la Rai avrebbe inviato una lettera di richiamo, suggerendo un possibile allontanamento del concorrente. Il Corriere ha però riferito che, successivamente,e la donna coinvolta avrebbero fatto pace. L’incidente sarebbe avvenuto circa venti giorni fa, quando il giornalista, in un momento di nervosismo, avrebbe risposto in modo eccessivo a una redattrice del programma, usando toni inappropriati. Subito dopo essersi reso conto dell’errore,avrebbe cercato di scusarsi inviandole un mazzo di fiori, dimostrando di voler rimediare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

“Squalifica - è gravissimo”. Bufera a Ballando con le stelle - malissimo per Alan Friedman - Una rissa verbale eccessiva. Il giornalista, nervoso, aveva risposto male a una redattrice del programma con toni accesi, troppo. Guai grossi in arrivo per Alan Friedman. Ma pare che dietro le quinte della trasmissione non ci sia stata solo una rissa verbale, ma anche una spinta ai danni della collaboratrice. (Caffeinamagazine.it)

Alan Friedman squalificato da Ballando? Nuovo dettaglio sullo scontro - Poco fa Dagospia ha lanciato un rumor pesante su Friedman: “Il giornalista rischia l’eliminazione dopo la lite con una redattrice del programma: tra i due sono volate parole grosse (e anche una spinta?). Che siano esagerazioni e “battute” di Striscia la Notizia? Per il momento il concorrente di Ballando con le Stelle non ha commentato quanto è stato detto in tv e su Dagospia. (Biccy.it)

"Una bulla di Civitavecchia". Adesso Alan Friedman rischia davvero : lo fanno fuori da Ballando? - Parole forti che alimentano le voci che circolano da giorni. Alan Friedman nell'occhio del ciclone. com/xBWyPnL7hO — GraceSomehow (@LaSambruna) October 21, 2024 . "Quello che è accaduto è stato visto da molte persone, che possono confermare i fatti", ha riportato l'esperto televisivo aggiungendo che la produzione era stata informata dell'accaduto e avrebbe chiesto la rimozione del ... (Liberoquotidiano.it)