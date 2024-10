Si accendono gli autovelox sulla SS36: il calendario dei controlli (Di martedì 22 ottobre 2024) Fine di ottobre, gli autovelox sulle Statali della Lombardia non si spengono, anzi: restano puntati sulle strade per i controlli della Polizia stradale. L'attività è finalizzata a contrastare l'alta velocità e le cattive abitudini al volante e a sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto delle Leccotoday.it - Si accendono gli autovelox sulla SS36: il calendario dei controlli Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Fine di ottobre, glisulle Statali della Lombardia non si spengono, anzi: restano puntati sulle strade per idella Polizia stradale. L'attività è finalizzata a contrastare l'alta velocità e le cattive abitudini al volante e a sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Controlli della velocità in Ticino : dove sono gli autovelox dal 21 al 27 ottobre - L'elenco può tornare utile ai tanti comaschi frontalieri che ogni giorno varcano il confine per andare a. Nuovi controlli della velocità in Ticino. . . . La polizia cantonale e le polizie comunali hanno reso note le località dove saranno presenti gli autovelox nella settimana dal 21 al 27 ottobre 2024. (Quicomo.it)

Controlli della polizia per la velocità sulle strade : autovelox in arrivo anche sulla SS36 - . Controlli per la velocità anche lungo la Strada Statale 36. Proseguono le attività settimanali della polizia stradale con l'utilizzo degli autovelox per contrastare il fenomeno dell'alta velocità e delle cattive abitudini al volante e sensibilizzare gli automobilisti sul rispetto delle norme del. (Monzatoday.it)

Strade nel mirino degli autovelox a Verona : i controlli della prossima settimana - Da lunedì 14 ottobre, e per tutto il resto della settimana, le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser sono in servizio sulle seguenti strade: via. . Vanno avanti i controlli della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. (Veronasera.it)