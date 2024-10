Selvaggia Lucarelli: “Fedez in guerra col mondo, Chiara Ferragni no. Lei ha sempre cercato di trattenerlo” (Di martedì 22 ottobre 2024) Selvaggia Lucarelli: “Fedez in guerra col mondo, Chiara Ferragni no” Selvaggia Lucarelli spiega le differenze tra Fedez e Chiara Ferragni, rivelando anche il motivo per cui l’influencer, a differenza del rapper, non l’ha mai querelata. Ospite dell’Endorfine Festival di Lugano, dove ha parlato del suo libro, Il vaso di Pandoro, la giornalista de Il Fatto Quotidiano ha risposto così alla domanda sul perché l’imprenditrice digitale non l’abbia mai denunciata: “Chiara Ferragni non mi ha mai denunciato. Come me lo spiego? Credo che lei sia sinceramente allergica al conflitto. Questo è molto chiaro nella sua vita, credo che faccia parte delle sue qualità. Non mi sembra una persona conflittuale, non mi sembra una persona che cerca lo scontro”. “Negli anni, il fatto che non abbia mai risposto a una critica, io l’ho interpretato come un senso di superiorità che indubbiamente c’era. Tpi.it - Selvaggia Lucarelli: “Fedez in guerra col mondo, Chiara Ferragni no. Lei ha sempre cercato di trattenerlo” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024): “incolno”spiega le differenze tra, rivelando anche il motivo per cui l’influencer, a differenza del rapper, non l’ha mai querelata. Ospite dell’Endorfine Festival di Lugano, dove ha parlato del suo libro, Il vaso di Pandoro, la giornalista de Il Fatto Quotidiano ha risposto così alla domanda sul perché l’imprenditrice digitale non l’abbia mai denunciata: “non mi ha mai denunciato. Come me lo spiego? Credo che lei sia sinceramente allergica al conflitto. Questo è molto chiaro nella sua vita, credo che faccia parte delle sue qualità. Non mi sembra una persona conflittuale, non mi sembra una persona che cerca lo scontro”. “Negli anni, il fatto che non abbia mai risposto a una critica, io l’ho interpretato come un senso di superiorità che indubbiamente c’era.

