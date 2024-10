Scandalo in Intesa Sanpaolo: indagato ex dipendente per accesso abusivo ai sistemi informatici (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi si è accesa una nuova polemica in casa Intesa Sanpaolo, con involucri sia legali che di sicurezza. L’avvocata Paola Severino ha avuto un incontro con il procuratore Roberto Rossi, uno dei responsabili dell’inchiesta su un grave caso di accesso abusivo a sistemi informatici che coinvolge Vincenzo Coviello, ex dipendente dell’istituto bancario. Le accuse contro Coviello sono di aver spiato conti correnti di un vasto numero di clienti, tra cui nomi noti nel mondo politico e dello spettacolo, inclusa la premier Giorgia Meloni e alcuni ministri. Il contesto dell’inchiesta L’inchiesta condotta dalla Procura di Bari ha portato alla luce un accesso non autorizzato ai dati sensibili di clienti di Intesa Sanpaolo. Gaeta.it - Scandalo in Intesa Sanpaolo: indagato ex dipendente per accesso abusivo ai sistemi informatici Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi si è accesa una nuova polemica in casa, con involucri sia legali che di sicurezza. L’avvocata Paola Severino ha avuto un incontro con il procuratore Roberto Rossi, uno dei responsabili dell’inchiesta su un grave caso diche coinvolge Vincenzo Coviello, exdell’istituto bancario. Le accuse contro Coviello sono di aver spiato conti correnti di un vasto numero di clienti, tra cui nomi noti nel mondo politico e dello spettacolo, inclusa la premier Giorgia Meloni e alcuni ministri. Il contesto dell’inchiesta L’inchiesta condotta dalla Procura di Bari ha portato alla luce unnon autorizzato ai dati sensibili di clienti di

