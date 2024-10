Salute, Gardini (EpaC): "Per eradicare virus entro 2030 politica faccia di più" (Di martedì 22 ottobre 2024) 'Programma di screening scade 31 dicembre e il Governo ha appena rifiutato di approvare un emendamento a costo zero per proroga e ampliamento test' Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) - Le epatiti virali rappresentano uno dei principali problemi di sanità pubblica. Secondo le stime dell'Organizz Ilgiornaleditalia.it - Salute, Gardini (EpaC): "Per eradicare virus entro 2030 politica faccia di più" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 'Programma di screening scade 31 dicembre e il Governo ha appena rifiutato di approvare un emendamento a costo zero per proroga e ampliamento test' Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Le epatiti virali rappresentano uno dei principali problemi di sanità pubblica. Secondo le stime dell'Organizz

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Salute - Gardini (EpaC) : “Per eradicare virus entro 2030 politica faccia di più” - (Adnkronos) – Le epatiti virali rappresentano uno dei principali problemi di sanità pubblica. "Per […]. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, circa 80 milioni di persone nel mondo sono affette dal virus dell’epatite C (Hcv), pari all'1,1% della popolazione mondiale, e nel nostro Paese si stima siano circa 200. (Periodicodaily.com)

Salute - Gardini (EpaC) : “Per eradicare virus entro 2030 politica faccia di più” - "Programma di screening scade 31 dicembre e il Governo ha appena rifiutato di approvare un emendamento a costo zero per proroga e ampliamento test" Le epatiti virali rappresentano uno dei principali problemi di sanità pubblica. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, circa 80 milioni di persone nel mondo sono affette dal virus dell’epatite C […]. (Sbircialanotizia.it)