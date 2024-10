Roma guida la triste classifica dei furti in casa in Italia: dati allarmanti nel 2023 (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel 2023, la problematica dei furti in casa in Italia raggiunge livelli preoccupanti, con Roma che si conferma essere la città più colpita. Secondo l’Osservatorio sulla sicurezza della casa, realizzato dal Censis e Verisure, i dati segnalano un incremento significativo dei furti, sottolineando una situazione di emergenza per la sicurezza domestica. Questa analisi non solo mette in luce la gravità del fenomeno, ma offre anche una panoramica sulle tendenze del crimine in vari contesti urbani, rivelando come questo problema coinvolga un ampio raggio di Italiani. Aumento dei furti a Roma: un dato preoccupante Roma si posiziona al primo posto nella classifica dei furti in casa, con un totale di 13.463 episodi registrati nel corso del 2023. Questi numeri segnano un incremento del 16% rispetto all’anno precedente, quando i furti erano stati 11.200. Gaeta.it - Roma guida la triste classifica dei furti in casa in Italia: dati allarmanti nel 2023 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel, la problematica deiininraggiunge livelli preoccupanti, conche si conferma essere la città più colpita. Secondo l’Osservatorio sulla sicurezza della, realizzato dal Censis e Verisure, isegnalano un incremento significativo dei, sottolineando una situazione di emergenza per la sicurezza domestica. Questa analisi non solo mette in luce la gravità del fenomeno, ma offre anche una panoramica sulle tendenze del crimine in vari contesti urbani, rivelando come questo problema coinvolga un ampio raggio dini. Aumento dei: un dato preoccupantesi posiziona al primo posto nelladeiin, con un totale di 13.463 episodi registrati nel corso del. Questi numeri segnano un incremento del 16% rispetto all’anno precedente, quando ierano stati 11.200.

