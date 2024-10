Prevenzione l’ASL Roma 3 aderisce a Ottobre in salute … Donna 2024 a Massimina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

22 ottobre 2024, ODV e ASL3, sabato 26, salgono alla guida del Camper per le visite senologiche in occasione di 'in', iniziativa che si svolgerà al Parco di via Vanni nel quartiere. Dalle 9 alle 14 le donne interessate potranno effettuare, grazie alla presenza di personale qualificato dell'Associazione, attiva da anni insieme aUomo nellae nella lotta ai tumori, visite senologiche gratuite e in collaborazione con i medici della ASL3 saranno distribuite provette per lo screening del colon retto e forniti appuntamenti per screening della cervice uterina e screening mammografico a tutti i cittadini. L'evento gode anche del patrocinio del Municipio XII.