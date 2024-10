Parcheggio di Santa Chiara a Sulmona: ora aperto h24 per turisti e residenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Parcheggio di Santa Chiara, situato nel cuore di Sulmona, ha recentemente ampliato le sue funzionalità introducendo un’apertura ventiquattro ore su ventiquattro. Con 440 posti auto disponibili, questa nuova modalità di fruizione rappresenta un cambio significativo nel servizio, già testato con successo durante eventi importanti come i Campionati Mondiali di Pattinaggio e un concerto del noto cantautore Antonello Venditti lo scorso settembre. Grazie a questa iniziativa, sia i turisti che la popolazione locale possono beneficiare di un accesso facilitato al centro della città, rispondendo a una necessità espressa da tempo. Gaeta.it - Parcheggio di Santa Chiara a Sulmona: ora aperto h24 per turisti e residenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi, situato nel cuore di, ha recentemente ampliato le sue funzionalità introducendo un’apertura ventiquattro ore su ventiquattro. Con 440 posti auto disponibili, questa nuova modalità di fruizione rappresenta un cambio significativo nel servizio, già testato con successo durante eventi importanti come i Campionati Mondiali di Pattinaggio e un concerto del noto cantautore Antonello Venditti lo scorso settembre. Grazie a questa iniziativa, sia iche la popolazione locale possono beneficiare di un accesso facilitato al centro della città, rispondendo a una necessità espressa da tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

PARCHEGGIO DI SANTA CHIARA APERTO H24: AGEVOLAZIONI PER RESIDENTI, COMMERCIANTI E DISABILI - Il Parcheggio di Santa Chiara, situato in pieno centro, apre le sue porte agli utenti h24. La struttura, dotata di ... (reteabruzzo.com)

Bretella Pescara-L’Aquila in funzione da metà dicembre - Pescara. Prevediamo di attivare l'esercizio ferroviario a metà dicembre 2024 e completare i lavori per la viabilità, con il sottopasso, ... (abruzzolive.it)

L’Aquila, corso Federico II: un altro tratto interdetto al traffico - All’Aquila un altro tratto di corso Federico II interdetto alle auto: per ora un divieto di transito in attesa del via libera della Giunta ... (rete8.it)