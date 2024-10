Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco l’Oggetto più Prezioso perso ed Affondato insieme al Titanic

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Scopri la storia affascinante di un libro, un Rubaiyat di ?Umar Khayyam, scomparso nel naufragio del. Un’opera d’arte e uno che ancora oggi affascina gli appassionati di storia. Il Rubaiyat di ?Umar Khayyam: un tesoro perduto nel mare Tra le innumerevoli storie di vite spezzate e tragedie legate al naufragio del, se ne nasconde una meno nota ma altrettanto affascinante: quella di un libro, un Rubaiyat di ?Umar Khayyam, scomparso nelle gelide acque dell’Atlantico. “The Great Omar” ~ bookbinders Sangorski & Sutcliffe spent 2 years creating this superb cover for the Rubaiyat of Omar Khayyam. Inlaid with gold & 1,000 jewels, sold to US collector but went down with thein 1912. Here, a digital reproductionhttps://t.co/6PT1kZdixC pic.twitter.