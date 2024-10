Dilei.it - Miss Fallaci, quando esce, cast e dove vederla: Mirian Leone è la grande giornalista

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’attesissima seriesi prepara a portare sullo schermo uno dei personaggi più emblematici e controversi del giornalismo italiano: Oriana. La serie promette di offrire un ritratto intenso e appassionato non solo dei primi momenti della carriera della, ma anche dei profondi turbamenti personali che hanno segnato la sua vita. Dopo essere stata presentata alla Festa del Cinema di Roma 2024,è pronta per arrivare nelle case del pubblico, e le aspettative non potrebbero essere più alte. “”, trama Oriana, figura emblematica del giornalismo italiano e internazionale, è stata una donna capace di sfidare il potere con la sua penna acuta e uno stile inconfondibile. Le sue interviste e reportage, tradotti in tutto il mondo, hanno fatto di lei una delle voci più influenti del ventesimo secolo.