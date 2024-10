Miriam Leone alla Festa del Cinema con il marito: red carpet di coppia con cappotto e fiocco tra i capelli (Di martedì 22 ottobre 2024) Miriam Leone ha calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma insieme al marito Paolo Carullo: un red carpet di coppia impeccabile, con il cappotto che si trasforma in abito con spacco. Fanpage.it - Miriam Leone alla Festa del Cinema con il marito: red carpet di coppia con cappotto e fiocco tra i capelli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha calcato il reddelladeldi Roma insieme alPaolo Carullo: un reddiimpeccabile, con ilche si trasforma in abito con spacco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma : Miriam Leone - la magia del robe manteau e tutti gli altri look sul red carpet - La kermesse capitolina arriva al suo sesto tappeto rosso e tutti i flash sono per l'affascinante attrice siciliana, nei panni di Oriana Fallaci. O in quelli di una splendida parigina a Roma. (Vanityfair.it)

Festa del Cinema di Roma : la coda bassa con maxi fiocco di Miriam Leone e gli altri beauty look del sesto red carpet - Per lei una low pony accessoriata da un fiocco big size. Ma il momento body positive lo regala Angela Molina, 69 anni, e che gambe! Buona visione. Per il red carpet di Miss Fallaci ad attirare i flash è Miriam Leone che nella pellicola presta il volto alla giornalista Oriana Fallaci. Sugli occhi un tratto deciso di eyeliner che sfoggia anche una raggiante Letitia Casta. (Vanityfair.it)

Viggo Mortensen sul red carpet della Festa di Roma : “Amo Leone e Corbucci - il western non è morto” - (Adnkronos) – “Ci sono tanti registi che mi piacciono del cinema italiano ed europeo. Del western italiano mi piacciono ovviamente… L'articolo Viggo Mortensen sul red carpet della Festa di Roma: “Amo Leone e Corbucci, il western non è morto” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)