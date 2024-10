Meteo, una settimana di piogge ma con caldo anomalo (Di martedì 22 ottobre 2024) A due mesi dal Natale, il freddo sembra ancora lontano. Dopo forti piogge, nubifragi e alluvioni, è tornato un caldo fuori stagione. Lorenzo Tedici, Meteorologo, conferma che le temperature attuali sono “anomale per il periodo”, con valori che raggiungono i 24°C al Nord, 25°C al Centro e punte vicine ai 30°C al Sud. Le temperature registrano un’anomalia termica di +3°C o +4°C rispetto alla media, con picchi maggiori nelle Alpi e sulle regioni adriatiche.Leggi anche: Ischia, le strade diventano fiumi a causa del maltempo: immagini impressionanti Nonostante il caldo, però, la settimana sarà caratterizzata da un clima instabile. Anche se il termometro rimane sopra la media stagionale, nubi e piogge faranno comunque la loro comparsa. In particolare, sono attese precipitazioni intense sulla Sicilia, destinate a esaurirsi ma con un movimento insolito verso nord. Thesocialpost.it - Meteo, una settimana di piogge ma con caldo anomalo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A due mesi dal Natale, il freddo sembra ancora lontano. Dopo forti, nubifragi e alluvioni, è tornato unfuori stagione. Lorenzo Tedici,rologo, conferma che le temperature attuali sono “anomale per il periodo”, con valori che raggiungono i 24°C al Nord, 25°C al Centro e punte vicine ai 30°C al Sud. Le temperature registrano un’anomalia termica di +3°C o +4°C rispetto alla media, con picchi maggiori nelle Alpi e sulle regioni adriatiche.Leggi anche: Ischia, le strade diventano fiumi a causa del maltempo: immagini impressionanti Nonostante il, però, lasarà caratterizzata da un clima instabile. Anche se il termometro rimane sopra la media stagionale, nubi efaranno comunque la loro comparsa. In particolare, sono attese precipitazioni intense sulla Sicilia, destinate a esaurirsi ma con un movimento insolito verso nord.

