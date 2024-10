Massa, primo impianto di un pacemaker bilaterale senza fili (Di martedì 22 ottobre 2024) Massa, 22 ottobre 2024 - Un pacemaker bicamerale senza fili è stato impiantato in un paziente dell'ospedale Apuane di Massa. Come spiega la Asl Toscana Nord Ovest: "Si tratta del primo impianto eseguito in Toscana dopo l'approvazione europea e fra i primi in Italia". Il pacemaker bicamerale senza fili è un sistema che "risponde alle esigenze delle persone con un ritmo cardiaco anomalo o più lento del normale", "un'innovazione rivoluzionaria che consente a due pacemaker senza elettrocateteri di comunicare e sincronizzarsi tra di loro ad ogni singolo battito del cuore grazie alla tecnologia di comunicazione implant-to-implant". Ha eseguito l'intervento il team di Cardiologia diretto da Giuseppe Arena, insieme al professor Antonio Curnis dell'Università di Brescia. "Questo sistema - spiega il dottor Arena - amplia la possibilità di trattamento rispetto ai pacemaker monocamerali senza fili. Lanazione.it - Massa, primo impianto di un pacemaker bilaterale senza fili Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Unbicameraleè stato impiantato in un paziente dell'ospedale Apuane di. Come spiega la Asl Toscana Nord Ovest: "Si tratta deleseguito in Toscana dopo l'approvazione europea e fra i primi in Italia". Ilbicameraleè un sistema che "risponde alle esigenze delle persone con un ritmo cardiaco anomalo o più lento del normale", "un'innovazione rivoluzionaria che consente a dueelettrocateteri di comunicare e sincronizzarsi tra di loro ad ogni singolo battito del cuore grazie alla tecnologia di comunicazione implant-to-implant". Ha eseguito l'intervento il team di Cardiologia diretto da Giuseppe Arena, insieme al professor Antonio Curnis dell'Università di Brescia. "Questo sistema - spiega il dottor Arena - amplia la possibilità di trattamento rispetto aimonocamerali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chat control - l’Europa verso la sorveglianza di massa online : il primo passo del Consiglio e del Parlamento (nel nome dei minori) - Secondo punto: “Sarà interessante comprendere come – laddove la piattaforma dovesse bloccare un contenuto ritenuto illegale – questa informazione venga effettivamente gestita; un semplice e puro blocco, l’informazione viene salvata e/o viene inviata ad un centro di controllo? A chi spetta la gestione, sicurezza e sovranità del dato? Come e chi garantisce la tutela dei diritti del cittadino? ... (Ilfattoquotidiano.it)

Dal primo soccorso al massaggio cardiaco : bambini “A scuola di cuore” in spiaggia a Pescara - Al mare non c’è solo divertimento: i bambini partecipano anche a “A scuola di cuore” per imparare le manovre di primo soccorso. L'articolo Dal primo soccorso al massaggio cardiaco: bambini “A scuola di cuore” in spiaggia a Pescara sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Bevilacqua sottolinea l’importanza di queste iniziative, soprattutto per i più piccoli, affinché la cultura del ... (Orizzontescuola.it)