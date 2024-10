Luciano Darderi pone fine alla carriera di Dominic Thiem: vince l’azzurro in due set a Vienna (Di martedì 22 ottobre 2024) Il viaggio di Dominic Thiem nel tennis professionistico si interrompe a casa sua, in mezzo alla sua gente, a Vienna. Un grande fuoriclasse dice oggi addio a questo sport dopo uno Slam vinto, dopo aver raggiunto il numero 3 del mondo e aver battuto Federer, Nadal e Djokovic almeno cinque volte ciascuno. L’ultimo match il viennese lo perde contro Luciano Darderi con il punteggio di 7-6(6) 6-2, lottando come un leone come ha sempre fatto nella sua vita agonistica. Il primo set è particolarmente intenso e tirato: il pubblico trascina Dominic Thiem a dare qualcosa in più e a trovare risorse probabilmente inesplorate. I suoi colpi sono pesanti, la sua condizione atletica sembra buona, il rovescio viaggia forte. Al termine di un game lungo e dispendioso, l’austriaco riesce a brekkare e prendersi un vantaggio alla quinta palla break. Oasport.it - Luciano Darderi pone fine alla carriera di Dominic Thiem: vince l’azzurro in due set a Vienna Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il viaggio dinel tennis professionistico si interrompe a casa sua, in mezzosua gente, a. Un grande fuoriclasse dice oggi addio a questo sport dopo uno Slam vinto, dopo aver raggiunto il numero 3 del mondo e aver battuto Federer, Nadal e Djokovic almeno cinque volte ciascuno. L’ultimo match il viennese lo perde controcon il punteggio di 7-6(6) 6-2, lottando come un leone come ha sempre fatto nella sua vita agonistica. Il primo set è particolarmente intenso e tirato: il pubblico trascinaa dare qualcosa in più e a trovare risorse probabilmente inesplorate. I suoi colpi sono pesanti, la sua condizione atletica sembra buona, il rovescio viaggia forte. Al termine di un game lungo e dispendioso, l’austriaco riesce a brekkare e prendersi un vantaggioquinta pbreak.

