LIVE Darderi-Thiem 7-6 6-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro chiude la carriera dell’austriaco (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:45 Meritatissima l’ovazione per Thiem, che ora sarà premiato con una splendida e toccante cerimonia. Ricordiamo che l’austriaco da questa sera appenderà la racchetta al chiodo. 19:44 L’italo-argentino interrompe una serie di 7 sconfitte consecutive trovando il successo sul veloce indoor. Darderi ha servito 6 ACE tenendo in campo il 63% di prime. Per Thiem 11 ACE ed il 60% di prime in campo. LUCIANO Darderi b. DOMINIC Thiem 7-6 (6) 6-2. Servizio e smash. Termina qui l’incontro, e di conseguenza la splendida e sfortunata carriera dell’austriaco. Luciano attende ora uno tra il britannico Jack Draper ed il giapponese Kei Nishikori. 40-0 TRE MATH POINT Darderi. Servizio e dritto. 30-0 Prima esterna vincente di Luciano. 15-0 Servizio, dritto e stop volley vincente dell’italo-argentino. 2-5 Game Thiem. Oasport.it - LIVE Darderi-Thiem 7-6 6-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’azzurro chiude la carriera dell’austriaco Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:45 Meritatissima l’ovazione per, che ora sarà premiato con una splendida e toccante cerimonia. Ricordiamo che l’austriaco da questa sera appenderà la racchetta al chiodo. 19:44 L’italo-argentino interrompe una serie di 7 sconfitte consecutive trovando il successo sul veloce indoor.ha servito 6 ACE tenendo in campo il 63% di prime. Per11 ACE ed il 60% di prime in campo. LUCIANOb. DOMINIC7-6 (6) 6-2. Servizio e smash. Termina qui l’incontro, e di conseguenza la splendida e sfortunata. Luciano attende ora uno tra il britannico Jack Draper ed il giapponese Kei Nishikori. 40-0 TRE MATH POINT. Servizio e dritto. 30-0 Prima esterna vincente di Luciano. 15-0 Servizio, dritto e stop volley vincente dell’italo-argentino. 2-5 Game

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Darderi-Thiem 7-6 - 6-2 primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due giocatori è il primo scontro diretto in carriera, con Darderi che partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. 05 – Ultimi minuti di riscaldamento, Thiem chiude la sua carriera nel torneo di casa dove ha esordito da 17enne nel 2010 nelle qualificazioni e l’anno dopo nel tabellone principale. (Sportface.it)

LIVE Darderi-Thiem 7-6 5-2 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro serve per il match - 40-40 Il nastro trascina fuori il dritto in avanzamento di Thiem. 6-6 Prima esterna vincente provvidenziale di Darderi. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Game Thiem. 4-2 Thiem. 6-5 Set point Thiem. Scappa via il passante di dritto di Thiem. 15-30 Il nastro respinge il dritto dal centro dell’azzurro. (Oasport.it)

LIVE – Darderi-Thiem 7-6 - 5-2 primo turno Atp Vienna 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Dall’altra parte della rete c’è un Darderi in grande difficoltà, reduce da sette sconfitte consecutive 18. Tra i due giocatori è il primo scontro diretto in carriera, con Darderi che partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. . I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo match di giornata sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 18. (Sportface.it)