Lite infuocata al GF tra Helena e Iago: volano stracci e parole forti (Di martedì 22 ottobre 2024) Adesso che Lorenzo Spolverato è temporaneamente fuori dalla casa del Grande Fratello ci sta pensando Helena Prestes ad attaccare Iago Garcia. In queste ore, infatti, i due hanno avuto un confronto di fuoco che in men che non si dica è degenerato. Helena Prestes difende Shaila Gatta al GF e si scontra con Javier Martinez e Iago Garcia Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri del Grande Fratello, Javier Martinez ha deciso di sfogarsi con Iago Garcia in merito alle sue sensazioni su Shaila Gatta. L'attore ha appoggiato in tutto e per tutto il coinquilino, reputando il comportamento della ballerina davvero inaspettato e sbagliato nei suoi riguardi. Ad un certo punto, però, nel dibattito si è intromessa Helena Prestes, la quale ha preso le difese della sua amica.

