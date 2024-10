Lettera43.it - La Spagna sta valutando la regolarizzazione di centinaia di migliaia di migranti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mentre Giorgia Meloni sta difendendo con le unghie e con i denti il trasferimento deiin Albania, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez sta per dare il via libera alladididi immigrati arrivati nel Paese prima del 2024. Il disegno di legge del governo di Madrid, spiega El Pais, garantirebbe una significativa riduzione dei termini amministrativi per latemporanea delle persone che in precedenza si sono viste respingere le loro richieste di asilo.africani a Barcellona (Getty Images).Ingli irregolari ammontano (almeno) al 17 per cento della popolazione non comunitaria Secondo un rapporto del think tank Funcas, nel 2023 invivevano 686 mila immigrati irregolari: si tratta del 17 per cento della popolazione non comunitaria. E la cifra, nel frattempo, potrebbe essere diventata ancora più alta.