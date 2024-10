Iltempo.it - "La bocca non ce la tappa nessuno". La denuncia di Cerno: chi vuole mettere il bavaglio a Il Tempo

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Piuttosto che rivelare la fonte di una notizia, mi faccio volentieri un po' di galera. Così avrò modo di verificare di persona se la sinistra si comporterà con me come ha fatto con Ilaria Salis. Perché ilalla stampa libera noi non ce lo facciamoda. Tanto meno da quella parte politica, che io conosco molto bene, che appiccicava i post-it gialli sulle prime pagine de La Repubblica per chiedere alla politica di non interferire sul giornalismo libero e documentato. Né ce lo facciamoda Ilaria Cucchi, sorella onorevole di Stefano, vittima della violenza ingiustificata di uno Stato contro un cittadino che è morto per abuso di quei poteri che il giornalismo ha il compito di controllare.