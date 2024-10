Juventus-Stoccarda, Giuntoli: “Contenti di questo inizio. Mercato? Per Conceicao siamo d’accordo sul proseguire insieme” (Di martedì 22 ottobre 2024) “siamo molto Contenti di questo inizio di stagione, di ciò che la squadra propone. siamo molto giovani, c’è sempre un po’ di paura, ma vogliamo continuare a fare bene”. Così Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Stoccarda. Sul Mercato: “Con Perin stiamo parlando su un rinnovo di due anni, è un grande professionista. Per Conceicao siamo abbastanza d’accordo sul proseguire insieme, ma bisogna aspettare i tempi necessari. Gennaio? Vedremo se ci saranno occasioni”. Su Douglas Luiz, fermatosi nel riscaldamento: “Ha avuto un piccolo dolore, niente di che, ma per precauzione i medici lo hanno fermato”. Juventus-Stoccarda, Giuntoli: “Contenti di questo inizio. Mercato? Per Conceicao siamo d’accordo sul proseguire insieme” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “moltodidi stagione, di ciò che la squadra propone.molto giovani, c’è sempre un po’ di paura, ma vogliamo continuare a fare bene”. Così Cristiano, Managing Director Football della, ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo. Sul: “Con Perin stiamo parlando su un rinnovo di due anni, è un grande professionista. Perabbastanzasul, ma bisogna aspettare i tempi necessari. Gennaio? Vedremo se ci saranno occasioni”. Su Douglas Luiz, fermatosi nel riscaldamento: “Ha avuto un piccolo dolore, niente di che, ma per precauzione i medici lo hanno fermato”.: “di? Persul” SportFace.

