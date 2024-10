Inter, ancora! Berna come Manchester per colpa degli… Aerei – TS (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Inter domani sera sarà ospite sul campo dello Young Boys a Berna. Per i nerazzurri, dal punto di vista logistico, si ripresenterà lo stesso scenario di Manchester. IMPEGNO EUROPEO – Dopo la vittoria contro la Roma, l’Inter si rituffa sulla Champions League con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra tutte le competizioni e specialmente in Europa, al momento, il rendimento è pressocché impeccabile. Pareggio per 0-0 a casa del Manchester City all’esordio e netta vittoria 4-0 contro lo Stella Rossa in casa. Quattro punti, quattro gol fatti e zero subiti. Ora la trasferta a Berna contro lo Young Boys. Inter-news.it - Inter, ancora! Berna come Manchester per colpa degli… Aerei – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’domani sera sarà ospite sul campo dello Young Boys a. Per i nerazzurri, dal punto di vista logistico, si ripresenterà lo stesso scenario di. IMPEGNO EUROPEO – Dopo la vittoria contro la Roma, l’si rituffa sulla Champions League con l’obiettivo di dare continuità ai propri risultati. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra tutte le competizioni e specialmente in Europa, al momento, il rendimento è pressocché impeccabile. Pareggio per 0-0 a casa delCity all’esordio e netta vittoria 4-0 contro lo Stella Rossa in casa. Quattro punti, quattro gol fatti e zero subiti. Ora la trasferta acontro lo Young Boys.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esami Acerbi! Inter in emergenza ma ruota : a Berna 3 novità – CdS - Insomma, i nerazzurri sorridono dal punto di vista dei risultati, ma meno per quanto riguarda la tenuta fisica. Mentre Josep Martinez dovrà ancora attendere. Spera anche Arnautovic, evidentemente. Non solo Calhanoglu e Acerbi ai box, ma contro lo Young Boys, domani sera, non ci sarà neanche Kristjan Asllani. (Inter-news.it)

Bernabé una soluzione per l’Inter? Tanti pro e uno ‘step alla portata’ - 0 di tackle a partita e di 4. Al dato del 95% dei passaggi riusciti nella propria metà campo si associa quello del 2. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . IL CONFRONTO – Osservando qualche statistica fornita da Sofascore in merito alle prime partite stagionali di Bernabé, ci si rende ulteriormente conto della sua completezza. (Inter-news.it)

Inter - non c'è solo Belahyane per il centrocampo : occhi pure su Bernabé - L`Inter, com`è normale così, non resta ferma. Anzi, sul mercato il club nerazzurro vuole continuare a mantenere quel vantaggio programmatico... (Calciomercato.com)