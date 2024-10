Incontro e presentazione del nuovo romanzo di Walter Veltroni (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre, alle ore 18.30 si svolgerà al Teatro Lumière (vicolo del Tidi, 6 – Pisa) la presentazione del nuovo romanzo di Walter Veltroni 'Buonvino e il circo insanguinato' (Marsilio editore). L’autore dialogherà con Claudia Napolitano (Cidic-Università di Pisa). Ingresso libero fino ad Pisatoday.it - Incontro e presentazione del nuovo romanzo di Walter Veltroni Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 24 ottobre, alle ore 18.30 si svolgerà al Teatro Lumière (vicolo del Tidi, 6 – Pisa) ladeldi'Buonvino e il circo insanguinato' (Marsilio editore). L’autore dialogherà con Claudia Napolitano (Cidic-Università di Pisa). Ingresso libero fino ad

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coelmo - nuovo generatore marino eco-sostenibile e ad alta efficienza : presentazione al Mets di Amsterdam - La presentazione sarà preceduta da una visita agli stabilimenti 1 e 3 di Coelmo. Ciò permette al generatore di ridurre al minimo le emissioni di gas di scarico e il consumo di carburante, offrendo un’alternativa efficiente ed innovativa ai Generatori Marini tradizionali a velocità fissa. it. In tal modo, il DMV20 non solo contribuisce ad un abbattimento dei costi operativi, ma si allinea anche ... (Ildenaro.it)

"L’uomo senza riposo" alla Feltrinelli la presentazione del nuovo saggio di Lucrezia Lombardo - Verrà presentato sabato 26 ottobre, alle ore 17.30, presso La Feltrinelli Point di Arezzo (in Via Garibaldi 107), il nuovo saggio filosofico, a stampo divulgativo, della scrittrice aretina Lucrezia Lombardo. Condurrà l’incontro la narratrice Propizia Capaccioli, che dialogherà con l’autrice già... (Arezzonotizie.it)

Ornella Vanoni - intervista e video party di presentazione nuovo album Diverse - L’album è composto da alcuni dei più grandi successi senza tempo di Ornella -registrati ad hoc dalla stessa e rivisitati dai migliori producer italiani- che tornano a brillare a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco anni ’70 e all’electro music. Ornella Vanoni racconta: «Pensando a quanto oggi la musica e i suoni siano cambiati, ho deciso di mettermi in gioco e ... (Spettacolo.eu)