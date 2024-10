Lanazione.it - Inaugurata la mostra sulla storia della telefonia di Pisa

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Domani si terrà la seconda, sempre nei locali del Comune di, per la commemorazione del centenario dalla costituzioneTETI (Telefonica Tirrena) che nasce il 16 ottobre 1924 a Livorno per poi stabilire la sede a Firenze. La Società sarà una delle cinque a cui verrà affidato il servizio telefonico nazionale nell’anno 1925 anno“grande riforma” con la quale viene dato in concessione il servizio telefonico nazionale.: è qui la? Pare proprio di si: nel mese di marzo 2024 al compimento del 140° anniversarioprima società telefonica dié stata allestita nei locali del Comune, unastorica inerente lacittà. Molti i documenti inediti presentati che ripercorrevano il tempo dall’anno 1884 a pochi anni fà, con un percorso ben documentato con contratti, ricevute ecc.