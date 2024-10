Quotidiano.net - Il paradosso del voto arabo-americano e latinos che oscilla verso Trump

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 – C’è unin queste elezioni Usa. Per punire l'amministrazione Biden-Harris a causa del sostegno a Israele nella guerra a Gaza, e adesso in Libano, molti-americani vogliono votare Donald, che rivendica di essere il presidente più filoisraeliano della storia e che nel primo giorno del suo primo mandato varò il 'muslim ban', controdivieto di ingresso negli Usa per i cittadini di una lista di Paesi arabi e musulmani. Ecco l’anomalia che stanno indicando i sondaggi, come quello di Arab New/You Gov: l'ex presidente sarebbe avanti di due punti rispetto alla democratica, tra gli elettori-americani. Cosa dicono i sondaggi E un sondaggio dell'Arab American Institute indica un vantaggio addirittura di quattro punti, il 46% contro il 42%.