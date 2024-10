Panorama.it - Il dilemma della guida autonoma

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tutti sono alla ricerca del volo autonomo. I militari in primis, per poter effettuare missioni con rischio inferiore, ma anche le compagnie aeree per risparmiare sugli equipaggi e ridurre, o eliminare, il “fattore umano”, causamaggioranza degli incidenti. Oggi seguendo la cronaca sembra che quasi ogni settimana ci sia una grande traguardo tecnico da celebrare, un’impresa che ha successo e grazie a quello l’azienda che l’ha realizzato si mette in corsa per ricevere grandi commesse dai governi oppure capitali per produrre e vendere taxi volanti. C’è un però: chi lavora nel settore aerospaziale sa che la fretta produce errori.