Lettera43.it - I testimoni della lite Virzì-Ramazzotti: «Sputi e graffi, si minacciavano di morte»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’inchiesta per violenza privata e lesioni in relazione allascoppiata tra Paoloe Micaelaè finita in archivio. Dopo il regista, anche l’attrice ha ritirato la querela nei confronti del suo ex. Se da un lato, dunque, l’accordo giudiziario è stato trovato, dall’altro è spuntato il racconto di alcunisu quanto avvenuto in un ristorante di Roma il 20 giugno. Una scenata a base di morsi,, insulti e minacce alla quale hanno preso parte, oltre a, anche la figlia maggiorenne del regista, Ottavia, e il nuovo compagno dell’attrice, il trainer Claudio Pallitto.