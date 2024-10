I buchi neri non divorano la materia: nuova teoria rivoluziona la comprensione cosmica (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’interpretazione classica dei buchi neri è stata messa in discussione da recenti ricerche scientifiche che offrono una nuova visione di questi misteriosi oggetti celesti. Secondo uno studio condotto da un team di fisici italiani, i buchi neri non assorbono la materia come un vorace predatore, ma la fanno ruotare all’esterno, in un vortice di frammenti, suggerendo una realtà molto più complessa e affascinante di quanto ci si fosse aspettati. La reazione di Salvatore Capozziello e team Salvatore Capozziello, fisico del Dipartimento di Fisica “E. Pancini” dell’Università Federico II di Napoli, assieme a Silvia De Bianchi dell’Università Statale di Milano ed Emmanuele Battista, ha recentemente pubblicato una ricerca sulla rivista Physical Review D. Gaeta.it - I buchi neri non divorano la materia: nuova teoria rivoluziona la comprensione cosmica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’interpretazione classica deiè stata messa in discussione da recenti ricerche scientifiche che offrono unavisione di questi misteriosi oggetti celesti. Secondo uno studio condotto da un team di fisici italiani, inon assorbono lacome un vorace predatore, ma la fanno ruotare all’esterno, in un vortice di frammenti, suggerendo una realtà molto più complessa e affascinante di quanto ci si fosse aspettati. La reazione di Salvatore Capozziello e team Salvatore Capozziello, fisico del Dipartimento di Fisica “E. Pancini” dell’Università Federico II di Napoli, assieme a Silvia De Bianchi dell’Università Statale di Milano ed Emmanuele Battista, ha recentemente pubblicato una ricerca sulla rivista Physical Review D.

