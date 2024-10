G7, la ‘prima volta’ di Israele, Anp e Libano insieme da inizio della guerra a Gaza (Di martedì 22 ottobre 2024) La proposta di Tajani al vertice di Pescara: una conferenza per ricostruire Gaza. L'Italia stanzia altri 25 milioni di euro di aiuti Una conferenza per la ricostruzione di Gaza, del Libano e del nord di Israele. E' la proposta lanciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a Pescara ha dato il via oggi al Sbircialanotizia.it - G7, la ‘prima volta’ di Israele, Anp e Libano insieme da inizio della guerra a Gaza Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La proposta di Tajani al vertice di Pescara: una conferenza per ricostruire. L'Italia stanzia altri 25 milioni di euro di aiuti Una conferenza per la ricostruzione di, dele del nord di. E' la proposta lanciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che a Pescara ha dato il via oggi al

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele sgomina una fitta rete interna di spie legate all’Iran e intanto continua a martellare la Striscia di Gaza e il Libano - I fronti caldi In questo contesto di guerra che appare lontana da una conclusione, gli Stati Uniti stanno cercando di proporre un nuovo piano di pace per il Libano. Tuttavia, questo progetto di pace appare difficilmente realizzabile, poiché, secondo quanto riportano i media libanesi, il presidente del Parlamento del Libano, Nabih Berri, lo ha già rigettato, affermando che “la risoluzione Onu ... (Lanotiziagiornale.it)

Gaza allo stremo - l’SOS dell’Unrwa : «Non c’è più cibo né acqua». E Israele scoperchia la rete di spie dell’Iran - Le missioni per rimuovere i corpi o fornire assistenza umanitaria vengono negate», spiega descrivendo la situazione nel nord della Striscia. . Stando a quanto riferisce Channel 12, come riporta Ansa, il 23enne Alian avrebbe confermato agli inquirenti di essere consapevole di lavorare per gli iraniani per mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. (Open.online)

Gaza - manifestazione dei coloni al confine con Israele - La corrispondente Alessandra Buzzetti. . Chiedono che i palestinesi lascino anche quei territori. Alcune centinaia di persone si sono radunate al confine meridionale di Israele con la Striscia per una conferenza di due giorni intitolata “Prepararsi al reinsediamento a Gaza”. The post Gaza, manifestazione dei coloni al confine con Israele first appeared on TG2000. (Tv2000.it)