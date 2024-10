Formula 1, la Ferrari punta il Messico: Mondiale Costruttori riaperto? (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la vittoria nel GP di Austin, la Ferrari cercherà di essere protagonista anche in Messico per provare a riaprire definitivamente il Mondiale Costruttori L'articolo Formula 1, la Ferrari punta il Messico: Mondiale Costruttori riaperto? proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Formula 1, la Ferrari punta il Messico: Mondiale Costruttori riaperto? Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dopo la vittoria nel GP di Austin, lacercherà di essere protagonista anche inper provare a riaprire definitivamente ilL'articolo1, lail? proviene da Il Difforme.

Ferrari - Minardi punta sul rosso dopo Gp di Austin : “Bis in Messico è possibile” - A dirlo all'Adnkronos è Gian Carlo Minardi, una vita in Formula 1 e fondatore del team Minardi. (Adnkronos) – "Quella di ieri è stata una bella gara, con Leclerc che ha mostrato tutta la sua abilità in partenza e con la Ferrari che ha azzeccato la strategia con Sainz". . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)

F1 - i precedenti della Ferrari nel GP del Messico. La storia narra di un rapporto difficile… - 2015 (TORO ROSSO) – 13° 2016 (TORO ROSSO) – 16° 2017 (RENAULT) – Ritirato 2018 (RENAULT) – Ritirato 2019 (MC LAREN) – 13°2021 (FERRARI) – 6°2022 (FERRARI) – 5°2023 (FERRARI) – 4° . Il Messico e la Ferrari “non si sono mai presi”, come si suole dire, nel senso che il rapporto tra la Scuderia di Maranello e il Gran Premio del Paese centroamericano non è mai decollato. (Oasport.it)