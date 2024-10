Ex Ilva, il ministro del Lavoro: «Il Governo nella vendita tutelerà l?occupazione» (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Governo terrà la guardia alta sull?occupazione in Acciaierie d?Italia, l?ex Ilva, allorquando si arriverà alla stretta finale per la vendita. È Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, il ministro del Lavoro: «Il Governo nella vendita tutelerà l?occupazione» Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilterrà la guardia alta sull?occupazione in Acciaierie d?Italia, l?ex, allorquando si arriverà alla stretta finale per la. È

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Ilva - Calderone incontra i lavoratori. Il Governo ce la sta mettendo tutta - ma tutta tutta - “Non vedo un futuro grigio per Taranto, ma il sole dietro le nubi” ha detto l’ingegnere Quaranta. Ma resta tutto il resto. Per noi, tradotto, vuol dire che Taranto deve continuare ad essere l’agnello sacrificale sull’altare del profitto affinché si possa dire che in Italia la produzione d’acciaio continua. (Tarantinitime.it)

Per l'ex Ilva manifestazione di interesse anche da Baku. E i sindacati chiedono un incontro al Governo - Ora che si è chiusa la prima fase del bando di gara per la vendita di Acciaierie d?Italia (ex Ilva), di Taranto con l?arrivo di 15 manifestazioni di interesse - la maggioranza... (Quotidianodipuglia.it)

La crisi dell’industria italiana : da Stellantis all’ex Ilva - dal governo solo il solito scaricabarile - Tema del contendere è Stellantis e i suoi stabilimenti italiani. net, attraverso cui assicura che il governo è pronto ad affrontare l’eventuale fermo degli stabilimenti dopo la sentenza della Corte europea, basata a suo giudizio “su dati ormai superati”. L’emergenza la evidenzia Sbarra, ricordando come nel primo semestre del 2024 la produzione si sia “ridotta del 25% rispetto al 2023”, con ... (Lanotiziagiornale.it)