E’ zuffa elettorale sulla discarica. Destra, sinistra e l’inceneritore (Di martedì 22 ottobre 2024) Il futuro della discarica Le Crete torna al centro dell’attenzione politica e della campagna elettorale, con Destra e sinistra impegnate ad accusarsi a vicenda rispetto ad un futuro ampliamento del sito. La Lega accusa la sinistra e la candidata governatrice Stefania Proietti di voler ampliare la discarica di Orvieto a causa di una posizione contraria al futuro inceneritore mentre il M5S attacca per lo stesso, opposto motivo la governatrice uscente Donatella Tesei. "Quello che sappiamo di certo, dalle parole di esponenti locali del Pd e della candidata Proietti, è la contrarietà al termovalorizzatore e quindi la prospettiva di ampliare la discarica di Orvieto – dice il candidato alle regionali della Lega, Gianluca Luciani - Una condizione su cui non siamo d’accordo. Non basta dire no a prescindere al termovalorizzatore spinti da correnti ambientaliste di estrema sinistra. Lanazione.it - E’ zuffa elettorale sulla discarica. Destra, sinistra e l’inceneritore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il futuro dellaLe Crete torna al centro dell’attenzione politica e della campagna, conimpegnate ad accusarsi a vicenda rispetto ad un futuro ampliamento del sito. La Lega accusa lae la candidata governatrice Stefania Proietti di voler ampliare ladi Orvieto a causa di una posizione contraria al futuro inceneritore mentre il M5S attacca per lo stesso, opposto motivo la governatrice uscente Donatella Tesei. "Quello che sappiamo di certo, dalle parole di esponenti locali del Pd e della candidata Proietti, è la contrarietà al termovalorizzatore e quindi la prospettiva di ampliare ladi Orvieto – dice il candidato alle regionali della Lega, Gianluca Luciani - Una condizione su cui non siamo d’accordo. Non basta dire no a prescindere al termovalorizzatore spinti da correnti ambientaliste di estrema

