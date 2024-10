Dramma al Corviale: fermo di un presunto esecutore nell’omicidio di Cristiano Molè (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione di polizia ha avuto luogo nei giorni scorsi a Roma, portando al fermo di un uomo accusato di essere uno dei responsabili dell’omicidio di Cristiano Molè e del tentato omicidio di Massimiliano Pacchiarotti. Questi cruenti episodi, avvenuti lo scorso luglio, si inseriscono in un contesto di scontri tra clan e mire di dominazione territoriale. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia, stanno intensificando le indagini per mettere fine a una spirale di violenza che ha scosso il quartiere del Corviale. Le indagini della polizia e dei carabinieri L’operazione che ha portato al fermo è stata condotta dalla Squadra mobile della questura di Roma in collaborazione con il Nucleo investigativo dei carabinieri. Gaeta.it - Dramma al Corviale: fermo di un presunto esecutore nell’omicidio di Cristiano Molè Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante operazione di polizia ha avuto luogo nei giorni scorsi a Roma, portando aldi un uomo accusato di essere uno dei responsabili dell’omicidio die del tentato omicidio di Massimiliano Pacchiarotti. Questi cruenti episodi, avvenuti lo scorso luglio, si inseriscono in un contesto di scontri tra clan e mire di dominazione territoriale. Gli inquirenti, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia, stanno intensificando le indagini per mettere fine a una spirale di violenza che ha scosso il quartiere del. Le indagini della polizia e dei carabinieri L’operazione che ha portato alè stata condotta dalla Squadra mobile della questura di Roma in collaborazione con il Nucleo investigativo dei carabinieri.

