Ilfattoquotidiano.it - Così oceani e foreste non hanno quasi assorbito le emissioni di Co2, l’anomalia segnalata dagli scienziati

(Di martedì 22 ottobre 2024) Qualcosa si è spezzato. Gli, le, i terreni sono tutti pozzi di carbonio naturali del pianeta, ossia assorbono da decenni circa la metà delleprodotte dalle attività umane, regolando il clima del Pianeta. Sono migliaia i processi che consentono questo prodigio naturale, anche quelli che riguardano lo zooplancton: di notte miliardi di crostacei e altri organismi marini salgono in superficie per nutrirsi delle alghe microscopiche, per poi ritornare sul fondale dopo aver contribuito a rimuovere milioni di tonnellate di carbonio dall’atmosfera ogni anno.