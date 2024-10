Cosa significa quando trovi un geco in casa: perché entra (Di martedì 22 ottobre 2024) I gechi sono tra gli animaletti più comuni che possiamo trovare nelle nostre case, soprattutto nelle aree più calde. Sebbene talvolta temuti, sono in realtà completamente innocui e svolgono una funzione utile: sono grandi predatori di insetti, come mosche, zanzare e persino ragni, rendendoli degli alleati naturali contro i fastidi dell’estate. Non è raro avvistarli sui muri o soffitti, grazie alla loro incredibile capacità di arrampicarsi su superfici lisce grazie a dei particolari cuscinetti presenti sulle zampe, che funzionano come delle piccole ventose. Ma perché i gechi scelgono di vivere nelle nostre abitazioni?. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I gechi sono tra gli animaletti più comuni che possiamo trovare nelle nostre case, soprattutto nelle aree più calde. Sebbene talvolta temuti, sono in realtà completamente innocui e svolgono una funzione utile: sono grandi predatori di insetti, come mosche, zanzare e persino ragni, rendendoli degli alleati naturali contro i fastidi dell’estate. Non è raro avvistarli sui muri o soffitti, grazie alla loro incredibile capacità di arrampicarsi su superfici lisce grazie a dei particolari cuscinetti presenti sulle zampe, che funzionano come delle piccole ventose. Mai gechi scelgono di vivere nelle nostre abitazioni?.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buoni pasto - sono un diritto del lavatore anche in ferie : cosa dice la Cassazione - L'ordinanza 25840/2024 della Corte di Cassazione potrebbe cambiare molte cosa. Ecco cosa potrebbe accadere. (Ilgiornale.it)

Cosa ha causato la quarta alluvione dell’anno in Emilia-Romagna - l’esperto : “Così i fiumi non possono reggere” - Nel weekend che tra il 19 e il 20 ottobre 2024 ha interessato Bologna ha causato una vittima e migliaia di evacuati. Continua a leggere . È la quarta alluvione dell'anno. L'esperto di mitigazione dei cambiamenti climatici, Stefano Caserini: "Se le temperature aumenteranno a un livello tale che le piogge di oggi non ci sembreranno niente in confronto". (Fanpage.it)

Ghosh Yoga con riscaldamento a infrarossi : di cosa si tratta e quali sono i benefici - «Si tratta di uno stile adatto assolutamente a tutti – conferma infatti l’esperto – particolarmente utile anche per chi soffre di artrite o di artrosi, per chi è molto rigido o per chi ha debolezza nelle gambe. La differenza sostanziale sta nella modalità di riscaldamento: solitamente le sale vengono scaldate con split ad aria calda mentre noi abbiamo puntato su una tecnologia che abbiamo visto ... (Iodonna.it)