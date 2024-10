Corriere dello Sport – La Juve ‘annuncia’ Arda Guler sui social, poi precisa: “Hackerato l’account” (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 19:02:34 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: TORINO – Vigilia ‘movimentata’ sui social per la Juve quella della sfida di Champions League contro lo StoccArda in programma allo Stadium domani (martedì 22 ottobre). Una partita presentata in conferenza stampa dal tecnico Thiago Motta, prima del post pubblicato sul profilo X in inglese del club che nel primo pomeriggio ha spiazzato i tifosi bianconeri. “Arda Guler alla Juve”: l’annuncio fake spiazza i tifosi “Benvenuto alla Juventus, Arda Guler” l’annuncio, con l’arrivo del talento turco del Real Madrid dato per definito nonostante il mercato sia attualmente chiuso. Uno scherzo? A fare chiarezza poco dopo ci ha pensato lo stesso club bianconero attraverso un altro post, pubblicato invece sul suo profilo italiano, precisando che “il nostro account inglese è stato Hackerato. Justcalcio.com - Corriere dello Sport – La Juve ‘annuncia’ Arda Guler sui social, poi precisa: “Hackerato l’account” Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 22 ottobre 2024) 2024-10-21 19:02:34 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: TORINO – Vigilia ‘movimentata’ suiper laquella della sfida di Champions League contro lo Stoccin programma allo Stadium domani (martedì 22 ottobre). Una partita presentata in conferenza stampa dal tecnico Thiago Motta, prima del post pubblicato sul profilo X in inglese del club che nel primo pomeriggio ha spiazzato i tifosi bianconeri. “alla”: l’annuncio fake spiazza i tifosi “Benvenuto allantus,” l’annuncio, con l’arrivo del talento turco del Real Madrid dato per definito nonostante il mercato sia attualmente chiuso. Uno scherzo? A fare chiarezza poco dopo ci ha pensato lo stesso club bianconero attraverso un altro post, pubblicato invece sul suo profilo italiano,ndo che “il nostro account inglese è stato

