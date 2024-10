Romadailynews.it - Cina: recupera 16 mld yuan di fondi sanitari usati in modo improprio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pechino, 22 ott – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hannoto oltre 16 miliardi di(2,25 miliardi di dollari) diassicurativiutilizzati innei primi nove mesi di quest’anno, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. In una conferenza stampa a Pechino, l’Amministrazione nazionale per la sicurezzaa (NHSA) ha annunciato di aver condotto ispezioni a sorpresa in oltre 500 istituzioni mediche designate che partecipano al sistema assicurativo nazionale. Le ispezioni, finalizzate a scoprire frodi e abusi assicurativi, hanno riguardato tutte le suddivisioni a livello provinciale, ha dichiarato l’NHSA. L’amministrazione ha promesso ulteriori misure per garantire la sicurezza deie prevenire futuri abusi.